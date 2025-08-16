İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk Avrupa Programı İklim-Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu Çağrısı kapsamında geliştirdiği projeyle hibe almaya hak kazandı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi iklim krizi ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa Komisyonu’nun iklimle mücadele konusundaki çağrısına kabul edilerek AB üyesi kentler dışında “AB Şehirler Misyonu Etiketi” unvanını alan ilk kent olan İzmir, doğa dostu projelerle uluslararası alandaki başarılarını sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iklim nötr çalışmaları kapsamında ulaşımla ilgili hazırladığı projelerden biri olan “Shift2Sustain: Sürdürülebilirlik Yönünde Mobilite de Davranış Değişikliğini Teşvik Etmek başlıklı Ufuk Avrupa (Horizon) projesi Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilerek hibe almaya hak kazandı.

Düşük ve sıfır emisyonlu ulaşım araçlarına geçiş yaparak sera gazı emisyonları ve gürültünün azaltılmasına ve yaşanabilirliğin artırılmasına katkı koymayı hedefleyen proje İzmir ile birlikte pilot olarak seçilen Kopenhag, Saraybosna, Torino, Zagreb, Gdansk ve Oeiras’da uygulanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın yürütücü birim olduğu proje 36 ay sürecek. Toplam bütçesi 4 milyon 999 bin 238 Euro olan proje kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesi 169 bin 375 Euro olarak belirlendi. Kasım ayında başlayacak projenin bütçesinin tamamı Avrupa Birliği tarafından karşılanacak.