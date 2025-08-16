Kocaeli Gölcük Belediyespor pehlivanı Abdülrefik Öner, başpehlivanlığa yükselmesini davul zurnalar ve hemşehrilerinin alkışları eşliğinde kutlandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gölcük Belediyespor pehlivanı Abdülrefik Öner, başpehlivanlığını hemşehrileri ile birlikte kutladı. Davul zurnalar eşliğinde Gölcük Anıtpark’tan Gölcük Belediyesi’ne doğru yürüyüşe geçen başpehlivan Öner’i yol boyunca yakınları ve vatandaşlar alkışlarla tebrik etti. Yoğun ilgi gören Öner’i Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de belediye binası önünde çiçeklerle karşıladı.

GÖLCÜK BELEDİYESPOR’UN GURURU

Daha sonra başpehlivan Öner, ailesi ve güreş eğitmenlerini makamında ağırlayan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Bu yıl içinde yaptığı başarılı güreşlerle Başpehlivan unvanını kazanan, Gölcük Belediyespor’un gururu kardeşimiz Abdülrefik Öner ile belediyede bir araya gelerek başarısını kutladık. Bu büyük başarıda emeği olan başta ailesi olmak üzere antrenörlerine ve destek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.