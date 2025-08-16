Geleneksel Şile Yağlı Pehlivan Güreşleri 2 yıl aradan sonra Şileli Başpehlivan Fatih Koyuncu’nun jübile güreşi ve yaklaşık 30 adet Başpehlivanın katılımıyla Şile Bıçkıdere Mahallesi'nde gerçekleştirildi.Şile Haber Merkezi (İSTANBUL İGFA)

Şile Er Meydanı'nın yeniden kurulması için milli sporcu ve Başpehlivanlardan Mecit Yıldırım’ın organizasyonuyla Bıçkıdere Köyü Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği'nin ev sahipliği ve İş insanlarının sponsorluğunda gerçekleşen güreşlere AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, İçişleri Bakan Müşaviri İlhan Ocaklı, Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Ak Parti İlçe Başkanı Sn. Erdoğan Akgül, MHP İlçe Başkanı Mustafa Pıçak ve Ata Sporuna gönül veren kalabalık Şile'li Spor Severlerin katılımıyla akşam saatlerine kadar devam etti.

Önceki dönem Şile Belediye Başkanı ve İçişleri Bakan Müşaviri İlhan Ocaklı Şile Yağlı güreşleri hakkında yaptığı açıklamada,"Belediye başkanlığı dönemimiz içerisinde geleneksel hale getirdiğimiz ancak iki senedir yapılmayan ata sporumuz yağlı güreşlerin devam etmesi noktasında Bıçkıdere köyümüzün dernek yöneticileri, yerli ve milli güreşçilerimiz Fatih Koyuncu ve Mecit Yıldırım, hayırseverler ve tabi ki devletimiz, Spor Bakanlığımızla beraber nasip oldu ve bu yıl yeniden hayata geçirdik” dedi.

Fatih Koyuncu Omuzlarda Er Meydanlarına Veda Etti..

Şileli Başpehlivan Fatih Koyuncu Başpehlivanlık karşılaşmalarında Orhan Okulu, Recep Kara, Serhat Balcı, Yusuf Can Zeybek ve Salih Erinç gibi çok sayıda Başpehlivanların katıldığı karşılaşmalar öncesi son Jübile maçına çıkan Fatih Koyuncuyu omuzlarına aldılar ve hep birlikte sahayı turladılar ve güreş severlerin alkışlarıyla Fatih Koyuncu Jübilesini memleketi Şile’de gerçekleştirdi ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, İçişleri Bakan Müşaviri İlhan Ocaklı tarafından Fatih Koyuncu’ya altın kemeri takıldı.

Eski güreşçilerden Mehmet Yalçın elim bir kaza sonucu hayata veda etmiş ve başta ailesi olmak üzere yağlı güreş camiasında ve çok sayıda yetiştirdiği öğrencilerini, sevenlerini üzmüştü. Şile Yağlı güreşlerinde usta Mehmet Yalçın unutulmadı ve Ak Parti Şile İlçe Başkanı Erdoğan Akgül tarafından Aşr-ı Şerif okundu ve dualar Usta Merhum Mehmet Yalçın ruhuna gönderildi. Mehmet Yalçın’ın eşine Şile yağlı güreşlerini organize eden Mecit Yıldırım ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş tarafından anı plaketi verildi ve duygusal anların yaşandığı görüntülere yansıdı.