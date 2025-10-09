İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ege Geriatri Derneği iş birliği ile bu yıl “Yaş Dostu İzmir” temasıyla düzenlediği 4’üncü Uluslararası 13’üncü Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu başladı. İki gün sürecek sempozyum İzmir’in yalnızca ulusal ölçekte değil, Avrupa düzeyinde de yaş dostu kent yaklaşımının örneklerinden biri haline gelmesine katkıda bulunacak.İZMİR (İGFA) - İleri yaşlı bireylerin kent yaşamına aktif katılımını sağlamak ve herkes için erişilebilir bir İzmir oluşturmak için çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ege Geriatri Derneği iş birliğiyle düzenlediği 4’üncü Uluslararası 13’üncü Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu başladı.

Bu yıl “Yaş Dostu İzmir” temasıyla iki gün boyunca Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) sürecek sempozyuma İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, Ege Geriatri Derneği Başkanı psikolog Mevlüt Ülgen ve dernek yöneticileri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile meclis üyeleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, akademisyenler ve ileri yaşlı bireyler katıldı. Sempozyum öncesinde Ege 3. Yaş Üniversitesi Korosu, konseriyle müzik ziyafeti sundu.

Programın açılış bölümünde konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, "Yaş almak hayatı biriktirmektir. Bu birikimlerle olgunlaşır, bilgeliği, sabrı ve dirayeti kazanırız. İleri yaşın getirdiği sorunları değil fırsatları da konuşmak istiyoruz. İleri yaşlı bireyleri yaşamın merkezine oturtmayı da konuşmak istiyoruz. Burada paylaşacağımız deneyimler İzmir’in Avrupa’da ulusal bir model olmasını sağlayacak ve aynı zamanda Türkiye’nin diğer belediyelerine ilham verecek” dedi.

Sempozyuma başkanlık yapan Ege Geriatri Derneği’nden Prof. Dr. Sevnaz Şahin, İzmir’in binlerce yıllık kadim kültüründen örnekler vererek, “İleri yaş, biriken bilgelikle zamanın ötesine geçebilmektir. Yaşlanma da tıpkı İzmir gibi değişimin içinde kalıcı olmayı gerektirir. Özümüzü, bilgeliğimizi ve toplumsal rolümüzü korumayı gerektirir. Yaşlanmak İzmir olmaktır, kadim olmak, dayanıklı olmak, çok sesli olmak ve geleceğe dönük bakış açısına sahip olmaktır. Bu sempozyum, geçmişin bu değerli birikiminden ilham alarak, ileri yaş nüfusunun talep ve ihtiyaçlarını, sağlık, mimari, teknoloji, sosyal hizmetler ve yerel yönetimler çerçevesinde, bilimsel yöntemlerle irdeleyecektir. Buradaki her bir tebliğ ve tartışma, İzmir’in ‘Yaş Dostu Kent’ olma hedefine, tarihsel bir derinlik katacaktır” ifadelerini kullandı.