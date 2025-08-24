İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, hem yolcuların hem de sürücülerin güvenliği için ticari taksileri denetledi. Yolcu ayrımı ve kısa mesafe ihlalleri şikayetleri öne çıkarken kurallara uymayanlara para cezası uygulandı. Ekipler son 8 ayda yaklaşık 30 bin denetim yaptı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, ticari taşıtlarla ilgili şikayetler üzerine denetimlerini sıklaştırdı. Kısa mesafeye yolcu götürmeme ve yolcu seçme gibi şikayetleri değerlendiren ekipler, araçlara yolcu olarak bindi. Kurallara uymayanlara, cezai işlem uygulandı.

İzmir’de trafiğe kayıtlı 15 bin 548 ticari araç bulunuyor. Zabıta, son 8 ayda ticari araçlara yönelik yaklaşık 30 bin denetim gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda Belediye Emir ve Yasaklarına aykırı davrananlara yönelik 10 bin işlem uygulandı. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca da 2 bin 450 adet ceza kesildi. Ekipler, son 8 ayda toplam 12 bin 450 ceza kesti.

“DENETİMLERİMİZİ YIL BOYU YAPIYORUZ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü’nde görevli zabıta memuru Ruken Kaplan, yurttaşların güvenli ve konforlu yolculuk yapmalarını sağlamak adına denetimleri sürdürdüklerini söyledi.

Denetimlerde birçok başlığa dikkat ettiklerini ifade eden Kaplan, "Çalışma ruhsatı ve şoför tanıtım kartı çok önemli. Yine aracın genel görünümüne, sigara içilmez uyarısının bulunup bulunmadığına mutlaka bakıyoruz. Ayrıca taksimetre, aracın rengi gibi yönetmelikte olan her detayı titizlikle inceliyoruz. Yolcuların güvenliği ve yine taksicilerin güvenliği, taksicilerin kendisine emanet. O nedenle kurallara uygun şekilde davranmaları önemli. Şoförlerimizin daha dikkatli olmaları için uyarılarımızı yapıyoruz. Vatandaşlarımızın güvenliğini ve refahını sağlamak için denetimlerimizi tüm yıl sürdürüyoruz” diye konuştu.