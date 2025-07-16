İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aliağa Bozköy'deki yangından etkilenen sahipsiz bir köpeği hem sağlığına hem de sıcak bir yuvaya kavuşturdu. Çevre sakinlerinin Kaptan ismini verdiği köpek tedavisinin ardından sahiplendirildi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı, 26 Haziran'da çıkan ve 27 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına alınan Aliağa Bozköy'deki yangından etkilenen köpeği tedavi etti ve sahiplendirdi.

Sağ ön bacağı ile kulaklarında yanıklar olan, yine dumandan dolayı zehirlendiği belirlenen sahipsiz köpek, yangın bölgesinden kurtarılarak Seyrek Hayvan Hastanesi'nde tedaviye alındı. Veteriner hekimlerin özverili çalışmaları ile sağlığına kavuşan sahipsiz köpek, kendisini sokakta besleyen ve Kaptan ismini veren Fikri Altınkaya tarafından resmi olarak sahiplenildi.

KISIRLAŞTIRILDI, AŞILARI YAPILDI

Seyrek Hayvan Hastanesi Sorumlu Veteriner Hekimi Cihan Ziyan, Kaptan'ın kendilerine getirildiğinde bitkin durumda olduğunu söyledi. Burada ilk müdahalenin yapıldığını belirten Ziyan, “Sevimli dostumuzun bakımını, tedavisini yaptık. Kısırlaştırıldı. Kuduz aşısı ve parazit iğneleri yapıldı. Kaptan, yaşadığı bölgede kendisine bakan Fikri Altınkaya tarafından resmi olarak sahiplenildi” dedi.

Kaptan'a kavuşunca büyük bir mutluluk yaşayan Fikri Altınkaya, “Neredesin sen? Hoş geldin oğlum. İyi misin?” diyerek köpeğe sarıldı. Altınkaya, “Yangının çıktığı gün ben onu yuvasından çıkardım. Aldım götürdüm. Ama geri kaçtı. Gece birisi görmüş, almış top sahasına bırakmış ama o eve gelmiş. Patileri yandı ama burayı terk etmedi. Sağ olsun İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri kedilerimizi, köpeklerimizi alıp tedavi etti. Aşılarını ve bakımlarını yaptı. Hepsine teşekkür ediyorum” diye konuştu.