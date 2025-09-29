İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yağmurun yağmasıyla kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek 12 metrelik viyadükte asılı kalan sürücüyü başarılı bir operasyonla kurtardı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, bugün ölümle burun buruna gelen tır sürücüsünü kurtardı.

Ankara Caddesi 4. Sanayi Sitesi girişindeki yolda kontrolden çıkan tır, yaklaşık 12 metrelik viyadükte asılı kaldı.

Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi karşısında bulunan viyadük üzerinde, kupası sarkar vaziyette yan yatan tırın sürücüsü, araçta mahsur kaldı. İrfan Öngen isimli yurttaşın yardımına koşan itfaiye ekipleri, başarılı bir çalışma ile şoförü bulunduğu yerden kurtardı. Bilincinin açık olduğu öğrenilen sürücü tedavi altına alındı.