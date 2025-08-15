Yazın farklı spor branşlarında da hizmet sunulabilmesi amacıyla Bornova'daki Âşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda bulunan Buz Sporları Salonu'nun zeminini yenileyen İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl ilk kez hayata geçirdiği tekerlekli paten kursları sürüyor. Çocuklar da veliler de eğitimden memnun.İZMİR (İGFA) - Bornova'daki Âşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda bulunan Buz Sporları Salonu'nun zeminini yenileyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, tekerlekli paten eğitimine devam ediyor. İzmirlilerin tesisten yıl boyunca daha verimli yararlanabilmesi için buz sporları sezonunun sona ermesiyle parke döşenerek yenilenen zeminde tekerlekli paten eğitimi alan minikler ve velileri hizmetten mutlu.

5 yaş üzeri herkesin kendi ekipmanıyla katılabildiği eğitimler cuma hariç hafta içi her gün 14.00-15.00 ile 20.00-21.00 saatleri arasında yapılıyor. Eylül ayının sonuna doğru salonun yeniden buz pisti olarak kullanılması amacıyla hazırlıklar başlayacak.

“Ayda 8 dersimiz var”

İzmirli çocuklara tekerlekli paten eğitimi veren Buz Hokeyi Başantrenörü Mehmet Balkaya, “Normalde yazları buz pistini kapatıyorduk, bu sene parke bir zemin yapıldı. Onun üzerinde tekerlekli paten eğitimi veriyoruz. 5 yaş ve üzeri herkes kurslarımıza katılabiliyor. Kurs ücretimiz bin lira, ayda sekiz dersimiz var” dedi.

“Başkan Cemil Tugay bütün spor dallarına destek veriyor”

Salonda basketbol, tenis, jimnastik, hentbol, voleybol branşlarında kursların da verildiğini hatırlatan Mehmet Balkaya, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bütün spor branşlarına çok büyük destek veriyor. İzmir, sportif faaliyetler anlamında diğer şehirlerden çok ileride. Tekerlekli paten eğitimine ilk defa bu yıl başladık. Kurs yoğun ilgi gördü” ifadelerini kullandı.

“Çok mutluyuz”

Oğlunu eğitime getiren Ayşe Bilgin de, “Buz pistinin bu şekilde tekerlekli patene hizmet vermesinden memnun kaldım. Oğlumun talebi vardı, sosyal medyada görünce katılmak istedi. Çok güzel bir değişim var oğlumda, severek kursa geliyoruz. Devamı gelir mi bilmiyorum ama buz pistinde de kaymak istiyor. Biz de çok memnun kaldık. Belediyemize teşekkür ediyoruz” dedi.

İzmirli Mehmet Karaman da, eğitimden haberdar olunca kızı için hemen kayıt yaptırdıklarını belirterek “Kızımın gelişimi çok güzel. Hocalarımız çok yardımcı oluyor. Günümüzde çocuklar dijital dünyada yaşıyor. Biz spor yapsın, sosyalleşsin diye getirdik. Teşekkürler” diye konuştu.

Eğitimden yararlanan Melis Ece Karaman ise “Kurslarımız çok güzel geçiyor. Normalde buz pistine gelecektik ama ara verildiği için buraya geldik, pişman da değiliz. Tam hayal ettiğim gibi bir yer, çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.