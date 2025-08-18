İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yerel üreticiden satın alınan 2 bin kilogramlık taze incir ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, hem üreticiyi hem de ihtiyaç sahibi vatandaşları desteklemeyi sürdürüyor.

Sosyal destek programı kapsamında yerel üreticilerden 2 bin kilogram taze incir satın alındı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Takip Sistemi’nde (SYTS) kayıtlı İzmirlilere ulaştırıldı.

Tek tek haneleri dolaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri özenle hazırlanan incir paketlerini 2 bin aileye teslim etti.