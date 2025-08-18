Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında “İl Yaşlı Çalıştayı” düzenledi. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen çalıştay, yaşlı refahı ve haklarını sosyal, ekonomik ve kültürel boyutlarıyla ele alarak, çok disiplinli bir yaklaşımla çözüm önerileri üretti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne’de, yaşlıların bakım, saygınlık, kendini gerçekleştirme ve topluma katılım ihtiyaçlarını en verimli şekilde karşılamak amacıyla “İl Yaşlı Çalıştayı” düzenlendi.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleşen çalıştay, yaşlı refahı için ulusal ve uluslararası projeler geliştirme ve paydaşlar arasında bilgi paylaşımı hedefledi.

Çalıştaya Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, kamu kurumları ve yaşlı temsilcileri katıldı. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

İl Müdür Yardımcısı Erdinç Topçu’nun Edirne’deki yaşlılık durumuyla ilgili sunumunun ardından, sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı.

“YAŞLI REFAHI ÖNCELİKLİ BİR KONU”

Çalıştayda, demografik dönüşüm sürecinde yaşlı refahı ve haklarının giderek önem kazandığı vurgulanırkeni, özel sektör, üniversite, sivil toplum ve kamu kurumları arasında işbirliğiyle, yaşlıların ihtiyaçlarına yönelik etkili projeler geliştirilmesi gerektiği belirtildi.

Katılımcılar, yaşlıların topluma katılımını artırmak ve bakım hizmetlerini iyileştirmek için ortak akıl oluşturulması gerektiğini ifade etti.