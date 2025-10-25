İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ni ziyaret etti ve sezonunun ilk zeytinyağı üretimini başlattı. Başkan Tugay, özellikle Yarımada bölgesinde yapılaşma baskısına karşı tarım alanlarının korunması çağrısı yaptı.İZMİR (İGFA) - İzmirli üreticiler, zeytinde yeni sezonun hasadına hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, erken hasat döneminde Urla’nın Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin konuğu oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla kurulan Bademler Doğal Yaşam Köyü’nü ziyaret eden Başkan Tugay’a Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Bademler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yürütme Kurulu Başkanı Seyfettin Şen, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, kooperatif yönetimi ve üyeleri eşlik etti.

BEREKETLİ BİR DÖNEM DİLEDİ

Yarımadalı çiftçilerin emekleriyle toplanan yeni sezonun erken hasat zeytinleri Bademler Kooperatifi’nin zeytinyağı üretim tesisine getirildi. Sezonun ilk zeytinyağı için zeytinleri döken Başkan Tugay, tüm üreticilere bereketli bir dönem diledi. Ardından Bademler Doğal Yaşam Köyü’ndeki üretim alanlarını gezdi. Çiçek seraları, şevketibostan üretim alanı ve turizm alanları hakkında bilgi alan Başkan Tugay, kooperatif yönetimiyle sohbet etti.

Toplantıda konuşan Başkan Tugay, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak İzmir’in tarımla ilgili diğer şehirlerden farklı olduğumuzun bilincindeyiz. İzmir tarım şehri. Bölgesel olarak da bir tarım havzasının başkenti. Önümüzde iklim kriziyle, toprağın bozulmasıyla bağlantılı bir gıda krizi süreci var. Herkes için sağlıklı gıdaya erişim, bizim için önemli bir konu. Öncelikli çalışma alanları arasında saydığımız bir konu. O nedenle bu işin bir stratejisini oluşturalım, planını belirleyelim, bir plan çerçevesinde hareket edelim hedefindeyiz. Hem kırsal bölgenin tarımla ilgili olanaklarını geliştirelim, hem de kırsal bölgedeki yaşamı daha kaliteli hale getirelim istiyoruz” diye konuştu.

BAŞKAN BALKAN’DAN AGRO TURİZM VURGUSU

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Başkan Tugay’ın katma değerli üretim çağrısına destek vererek, söz konusu alanın tarımsal turizme açık bir alan olduğunu ve burada sadece tarım değil, agro turizmle ilgili çalışmalar yapılması gerektiğini kaydetti.

Bademler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yürütme Kurulu Başkanı Seyfettin Şen ise kooperatifin faaliyetleri hakkında bilgi vererek, “Bademler Köyü, tarımsal kalkınma modelinin ilk yaratıldığı yerlerden biri. Kooperatifimize yeni bir vizyon koymak için çalışıyoruz. Burası 215 dönümlük bir arazide 250 ortaklı bir yer. Meyveyle başladı. Daha sonra kesme çiçekle devam etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı yatırımlarla başlayan bir sistem var. Bütün İzmir’in park ve bahçelerini, alanlarını biz güzelleştirdik. Burası çok büyük bir tesis. Burası sizin. Ortak yapacağımız projelerle beraber üretelim. Arazilerimiz var, tecrübelerimiz var. Gelin beraber çalışalım” diye konuştu.