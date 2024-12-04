İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde “İklim Değişikliği Ve Kuraklıkla Mücadelede Verimli Ve Bilinçli Sulama “ konulu bir panel düzenlendi.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Sulama Kooperatif ve Birliklerinin temsilcileri ve teknik personele yönelik olarak düzenlenen panelde dünyada ve ülkemizde suyun durumu konuşuldu.

Panele İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin’in yanı sıra, panelist olarak Demokrasi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cenk Küçükyamuk, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Dr. Ece Salalı ile Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Ali Bal da katıldı.

İl Müdürü Mustafa Şahin, suyun hayatın her alanındaki önemine dikkati çekerek, "Artık suyu her şeyin merkezine almalıyız. Bakanlığımız tarımsal üretimi ve yeni desteklemeleri planlarken suyu merkeze alıyor. Plansız bir üretim yapmak artık söz konusu değil. Suyu doğru yönetmemiz gerekiyor. Daha az su tüketen bitkileri ve bitki türlerini tercih etmemiz gerekiyor. Bu topraklara ve suya sahip çıkmalıyız. Önümüzdeki yıllar, suyuna ve toprağına sahip çıkabilenlerin yılları olacak. Bakanlığımız, suyun korunması ve iyi yönetilmesi için hem bilinçlendirme hem de destekleme çalışmaları yapıyor” dedi.

Suyun insanlık tarihini değiştirecek kadar önemli olduğuna değinen Küçükyumuk, “Bu suyun da bir sonu var ve suyunuz yoksa gelecek nesillere bırakacağınız toprağında çok büyük bir anlamı yok” diye konuştu.