Karabağlar Kent Tiyatrosu kursiyerleri, Aziz Nesin’in öyküsünden uyarlanan “Bize Bi’şey Lazım” adlı oyunla sahneye çıktı. Karabağlar Belediyesi ve Helil Kınay’ın desteğiyle gerçekleşen gösteri, sanat severlerden büyük alkış aldı.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’ın göreve gelmesinin ardından kurulan ve ilçeye sanatla nefes aldıran Karabağlar Kent Tiyatrosu, şimdi de kursiyerleriyle sahnede alkış topluyor.

AZİZ NESİN’İN KALEMİYLE SAHNEYE ÇIKTILAR

Türkiye’nin önemli taşlama ustalarından Aziz Nesin’in öykülerinden uyarlanan, Serkan Baştürk’ün yönettiği “Bize Bi’şey Lazım” adlı tiyatro oyunu, aylardır çalışmalarını yürüten Karabağlar Kent Tiyatrosu’nun yetişkin kursiyerleri tarafından Karabağlar Belediyesi Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelendi.

BELEDİYE BAŞKANI HELİL KINAY’DAN DESTEK

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay da oyunu izleyerek kursiyerlere destek verdi. Oyun sonunda aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu oyuncular Havva Adal, Fatih Ağılkaya, Mehtap Gülenler, Fatih Pala, Merve Görmüş, Barış Uslan, Büşra Ertekin, Şenay Ayazlı, Yağmur Özcan Aydın, Hayri Aydın ve Nevaf Bilmen’i tebrik eden Belediye Başkanı Helil Kınay katılım sertifikalarını verdi.

HELİL KINAY: AZİZ NESİN’İN HER GÜN BİZE HATIRLATTIĞI ANLAMLARIN DEĞERİNİ UNUTMAMALIYIZ

Sanatın önemine dikkat çeken Başkan Kınay “Atatürk’ün Türkiye’sinde kültür ve sanatın susmadan, kısılmadan yoluna devam edecek. Emek, emek, ilmek ilmek işlenen bu süreçte ortaya koyduğumuz sözlerin ve Aziz Nesin’in her gün bize hatırlattığı anlamların değerini unutmamalıyız” dedi.

“BU EKİP KARABAĞLAR’IN ADINI FESTİVALLERDE DE DUYURACAK”

Karabağlar Kent Tiyatrosu’nun sadece mevcut sahnelerde değil, yeni tiyatro festivallerinde de güçlü şekilde temsil edileceğini belirten Başkan Kınay “Yeni festivaller için davetler yapılacak. Bu heyecanı ve müjdeyi şimdiden paylaşmak isterim” ifadelerini kullandı.