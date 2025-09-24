İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZELMAN AŞ tarafından işletilen İnciraltı Tekne ve Karavan Parkı, tam kapasite ile hizmet veriyor. Doğayla iç içe oluşu, şehir merkezine yakın konumu ile karavan sahiplerinin gözdesi olan park; tuvalet, duş ve mutfak imkânları ile konaklamalı misafirler için de tercih sebebi oluyor.İZMİR (İGFA) - Çekme tekneler için 30, karavanlar için de 161 park alanının yer aldığı İnciraltı Tekne ve Karavan Parkı, karavancıların gözdesi oldu. Karavanlarını park etmek için aylık 3 bin TL karşılığında abone olan karavan sahipleri; tuvalet, duş ve mutfak olanakları sayesinde park alanını yaşam alanı olarak da kullanarak konaklayabiliyor.

İZELMAN AŞ Otoparklar Müdürlüğü tarafından işletilen parkta, araçların giriş ve çıkışları güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alınıyor. 24 saat açık olan parkta güvenlik personeli de kesintisiz görev yapıyor.

İZELMAN AŞ Otoparklar Müdürlüğü Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Bölge Şefi Naim Akbıyık, 161 karavan aboneliği kapasitesinin tamamının dolu olduğunu belirterek, “Karavan park, İzmirlilerin talep ettiği bir hizmetti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay da bu talebi yerine getirdi. 25’e yakın aile, parkı konaklamalı olarak kullanıyor. Park, şehir merkezine çok yakın olduğu için burayı evleri gibi görüyorlar” dedi.

Karavan parkı açıldığı ilk günlerden bu yana kullanan Uğur Tüfekçioğlu, “Manisalıyım ve emekliyim. Haftanın iki-üç gününü dostlarımla burada değerlendiriyorum. Karavan park şehrin hem içinde hem de dışında. Ormanın içinde gibiyiz, arkamız da deniz. Güvenlik kameraları var, güvenlik personeli var. Duş, mutfak ve tuvalet de faaliyete geçti. Çok memnunum” diye konuştu.

Tüfekçioğlu’nun arkadaşı Hakan Özkan da “Arkadaşım gibi ben de emekliyim ve boş zamanlarımda onu karavanında ziyaret ediyorum. Keyifli bir ortam var. Hem deniz hem ormana yakın. Yan tarafımız Kuş Cenneti. Tuvaletlerimiz, duşumuz da var. Benim de karavanım var. Yakında ben de buraya geleceğim” ifadelerini kullandı.

Eşi ve kızıyla karavan parkta konaklayan Özlem Gönen, “İki aydır karavanda kalıyoruz. Bize böyle bir yer sunduğu için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Karavanımız güvende. Bir yere gidince karavanımıza bir şey mi oldu diye düşünmüyoruz. Yürüyüş ve bisiklet yeri var. Çocuğumuzun oynayabileceği alan var. Bu açıdan çok iyi” sözlerine yer verdi.