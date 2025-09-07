İzmir Enternasyonal Fuarı, renkli ve heyecan dolu etkinliklere sahne oluyor. Fuarın en sevilen geleneklerinden biri haline gelen Hazine Avı, katılımcıları Kültürpark’ın 94 yıllık geçmişine uzanan heyecanlı bir yolculuğa çıkardı. Dereceye girenler adına yanan ormanlar için fidan bağışı yapıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen 94. İEF İzmir Enternasyonal Fuarı'nda düzenlenen Hazine Avı etkinliğinde heyecan doruğa çıktı.

Etkinliğe toplam 145 kişi 37 takım ile katıldı. Katılımcılar, Atatürk Açık Hava Tiyatrosu, Atlar Anıtı, Lozan Kapısı, Montrö Kapısı, Behçet Uz Heykeli, Mogambo gibi Kültürpark’ın simge noktalarında yer alan şifreleri çözmeye çalıştı. Hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunan Hazine Avı, Kültürpark’ın ve fuarın tarihsel belleğini bugüne taşıyarak katılımcılara keyifli bir keşif imkanı sundu.

İpuçlarını bulup yanıtlara ulaşarak bitiş noktasına 16 dakika 21 saniye ile en hızlı dönen ekip olan 2 numaralı takım üyeleri Suat Şahin ve Şeyma Tanattı Şahin birinci olurken, 6 numaralı takım üyeleri Görkem Duymaz, Tuğçe Duymaz, Fethi Göktuğ Duymaz ikinci, 36 numaralı takım üyeleri Seray Çakar, Mısra Reis, Gül Kader Göğüs ve Serdar Özdikici ise üçüncü oldu.

Dereceye giren takımlar adına, İzmir’de yanan ormanlar için fidan bağışı yapılacak. Birinci takım adına 100, ikinci takım adına 50, üçüncü takım adına ise 25 fidan dikilecek. Böylece Hazine Avı, yalnızca fuarın kültürel mirasını canlandırmakla kalmadı, aynı zamanda doğaya da katkı sağladı.