İzmir’de ekmeğe zam yapılırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Çiğli’deki Halk Ekmek Fabrikası’nda tarife değişikliğine gidilmedi. Piyasada 200 gram ekmek 15 lira olurken, Halk Ekmek büfelerinde 210 gram ekmek 8 TL’den satılmaya devam edecek.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın sosyal belediyecilik anlayışıyla İzmir’de ekmeğe zam yapılırken, Halk Ekmek’te fiyatlar sabit tutuldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesindeki Grand Plaza AŞ’ye bağlı olarak hizmet veren Çiğli’deki Halk Ekmek Fabrikası’nda hijyenik, lezzetli ve ucuz ekmek üretimi devam ediyor. Yurttaşlara temel ihtiyaç ürünü ekmeği, uygun fiyata ulaştıran fabrika, temmuz ayında gerçekleştirilen, ağustosta yürürlüğe giren ekmek zammına rağmen tarifesinde değişiklik kararı almadı. Kentte ekmek fiyatı 12 buçuk liradan 15 liraya yükselirken, Halk Ekmek 8 TL olan fiyatı sabit tuttu. İzmirlilerin bütçesini koruyan fabrika, 108 satış noktasında 210 gram ekmeği yine aynı tutarla vatandaşla buluşturuyor.

“Dayanabildiğimiz kadar dayanacağız”

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Halk Ekmek Fabrikası Müdürü Ali Kalmış, “İzmir Fırıncılar Odası’nın 200 gramlık ekmeği 15 liradan satma kararı bakanlıkça da onaylandı. Şu an İzmir çevresinde uygulanmaya başlandı. Haklılar belki. Enerji ve girdi maliyetlerinin yüksek olması fırıncı arkadaşları bu kararı almaya itmiş olabilir. Ancak biz de Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın talimatı doğrultusunda bu maliyetler karşısında dayanabildiğimiz kadar dayanarak 210 gramlık ekmeği 8 liradan satmaya devam edeceğiz. Bu dönemde geçim çok zor. Halkımızın da en temel ihtiyacı ekmek. Biz de halkımızın yanındayız” dedi.

Ürünler ve fiyatlar

Saatte 5 bin, günde 160 bin ekmek üretme kapasitesiyle çalışan tesiste titiz bir süreç yürütülüyor. Her gün el değmeden üretilen ekmekler, 108 Halk Ekmek satış noktası aracılığıyla yurttaşların sofralarına ulaştırılıyor. Halk Ekmek Fabrikası’nda üretilen 210 gramlık normal ve kepekli ekmek 8 lira, 450 gramlık tam buğday unlu ve çavdarlı ekmek 25 lira, 450 gramlık glütensiz (fenilketonüri) ekmek 35 lira, 1 kilogramlık karakılçık ekmeği 75 lira ücretle satışa sunuluyor.