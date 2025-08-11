Düzce’nin Körpeşler Mahallesi’nde, yeni açılan Çamköy bağlantı yolu üzerinde gelişigüzel şekilde yol kenarına kurulan seyyar satıcılar, hem trafiği hem de can güvenliğini hiçe sayıyor. Mahalle halkının defalarca belediyeye yaptığı şikayetlere rağmen hiçbir önlem alınmaması tepkileri büyüttü.HABER ÖZEL TV

DÜZCE (İGFA) - Yol kenarında satış yapanlar yüzünden, özellikle hafriyat kamyonlarının aniden durmak zorunda kalması, arkadan gelen araçlar için adeta kazaya davetiye çıkarıyor. Sürücüler ve mahalle sakinleri, her an can kaybına yol açabilecek bu tehlikeye karşı belediyenin aylardır sessiz kalmasına “pes” dedi.

Mahalleli, “Bir kaza olmasını mı bekliyorlar?” diyerek belediye yetkililerini derhal göreve çağırdı. Konuyla ilgili belediye yetkililerinden açıklama bekleniyor.