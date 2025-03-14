İzmir Büyükşehir Belediyesi gençler için düzenlediği ücretsiz etkinliklere iki yeni atölye çalışması daha ekledi. Duygusal Okuryazarlık Atölyesi ve Umut Atölyesi, gençlerin duygu ve umut dünyasında bambaşka kapılar açacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin ihtiyaç duyduğu alanlarda kendilerini geliştirebilmeleri için düzenlediği ücretsiz atölyelere yenilerini ekledi. Gençlik Merkezlerinde devam eden atölyelerin yanı sıra Duygusal Okuryazarlık ve Umut atölyelerinin de başladığı duyuruldu.

EMPATİ YETENEKLERİ GELİŞİYOR

Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen Duygusal Okuryazarlık Atölyesi, katılımcıların duygularını tanıma, anlama ve etkili bir şekilde yönetme becerileri ile empati yeteneklerini geliştirmeyi, öz farkındalıklarını artırmayı, duygularını daha bilinçli bir şekilde düzenlemelerine olanak sağlamayı amaçlıyor. Atölye 27 Mart Perşembe günü 18.30-20.00 saatleri arasında olacak.

UMUDUN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ

Umut Atölyesi’nde ise gençler umut üzerine konuşup umudun ifade ettiklerini yaratıcılıklarıyla masaya yatıracak. Her bir genç, umudun gücüyle içlerindeki yaratıcı ve iyileştirici yanları keşfedecek. Umut Atölyesi, 18 Mart Salı günü 18.30-20.00 saatleri arasında Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleşecek.