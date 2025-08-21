İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın göreve gelmesinin ardından ilk etapta Karabağlar, Narlıdere, Menderes, Bornova, Bayraklı ve Konak’ta belirlenen 9 pilot mahallede başlayan “Dönüşüme Evde Başla” projesi, İzmir’e yayılmaya devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Avrupa ülkelerinin öncülük ettiği kapıdan kapıya atık toplama projesini geçen aylarda İzmir’de hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, projenin kapsama alanını genişletmeye devam ediyor.

Pilot olarak belirlenen 6 ilçe 9 mahallede başlatılan “Dönüşüme Evde Başla” projesine, Bayraklı Manavkuyu Mahallesi’nin ardından Karşıyaka Mavişehir ile Konak Alsancak mahalleleri de eklendi.

Katı atık depolama alanlarına giden ambalaj atıklarını azaltma, sıfır karbon hedefi, çevreyi koruma ve bu atıkların tekrar ekonomiye kazandırılmasını sağlamak amacıyla başlatılan projeye Bayraklı Manavkuyu Mahallesi’nin ardından 2 yeni mahalle daha eklendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile belediye iştiraklerinden İZDOĞA AŞ iş birliğiyle yürütülen projenin içinde artık Karşıyaka Mavişehir ve Konak Alsancak mahalleleri de var. Proje bugün itibariyle 7 ilçe ve 12 mahallede devam ediyor.

POŞET DAĞITIMI BAŞLADI

Geçen haziran ayında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın projeye yeni eklenen Bayraklı Manavkuyu Mahallesi’nde yaptığı QR kodlu mavi poşet dağıtımının ardından 2 yeni mahallede de çalışmalar başladı. Ekipler, Alsancak ve Mavişehir’de de evlere poşet dağıtımına başladı. 7 Mart 2025 tarihinde başlayan proje Karabağlar’da Üçkuyular, Fahrettin Altay, Basın Sitesi, Bayraklı’da Körfez, Manavkuyu, Konak’ta Kültür, Alsancak (Kordon ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi), Menderes’te Hürriyet, Bornova’da Evka 3, Narlıdere’de Sahilevleri, Yenikale ve Karşıyaka’da Mavişehir’de devam ediyor.

Görevli personelin haftalık olarak hanelerden topladığı atık poşetlerinin üzerinde bir QR kod yer alıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ tarafından geliştirilen uygulama sayesinde oluşturulan veri tabanında hanelerin bilgileri kayıt altına alınıyor. Böylece toplama yapılan haneler ve atık poşetleri eşleştiriliyor. Toplanan poşetlerde yer alan ambalaj atıkları İzDönüşüm Fabrikası’nda türüne göre ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılıyor. Atık poşetlerine yalnızca ambalaj atıklarının atılması gerekiyor. Belediye tarafından dağıtılan poşetlere organik atık atanlar cezai yaptırıma tabi tutuluyor.

NELER DÖNÜŞTÜRÜLEMİYOR?

Dağıtılan mavi renkli poşetlere kağıt, karton, defter, kitap, gazete, dergi, pet şişe, teneke kutu, temizlik ambalajı, plastik, poşet, metal ve cam şişe ile kavanozlar atılabiliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri yurttaşları karton bardak, kağıt havlu, mendil ve peçete, pipet, porselen eşya, izmarit, sakız, bebek bezi, strafor köpük, yapışkan bant, yağlı kağıt, pişirme kağıdı, diş macunu tüpü, tek kullanımlık çatal, bıçak, tabak, paketleme köpüğü atılmaması konusunda ise uyarıyor.