Efes Selçuk Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği birimi Efes Selçuk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden gelen taleple İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi düzenledi.İZMİR (İGFA) - İzmir'de belediye emekçilerinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi ve daha güvenli bir iş ortamı oluşturulması için düzenlenen eğitime, Efes Selçuk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli 55 personel katıldı.

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Toplantı Salonu'nda gerçekleşen eğitimde, doğru kişisel koruyucu ve doğru ekipman kullanımı, belirli periyotlarla dinlenerek çalışmaları gerektiği, personellerin kullandıkları eldiven ve maskeyi sık sık değiştirmeleri gerektiği, iş kazalarının önüne geçilebilmesi için alınması gereken tedbirler, iş kazalarına neden olabilecek davranışlardan kaçınmaları ve bu gibi durumlarda bölüm amirlerini bilgilendirmeleri gerektiği, çalışanların iş kazası yaşama oranını en aza indirgemek için sağlıklı uyku ve beslenmenin önemi, çalışma anında karşılaşılabilecek tehlike ve risk durumları gibi konular anlatıldı.

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin yaşanabilecek iş kazalarının önüne geçmek için önemli olduğuna değinen Temizlik İşleri Müdürü Özkan Aracı; İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ile koordineli şekilde gerçekleştirilen eğitimde, personelin günlük iş hayatında karşılaşabileceği risklere karşı daha bilinçli hareket etmelerini hedeflediklerini söyledi. Özellikle doğru ekipman kullanımı, kişisel koruyucuların önemi, dinlenme süreleri ve beslenme gibi konuların altı çizilen eğitimde Müdür Aracı, "Katılım sağlayan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, edindikleri bilgileri sahada uygulamalarını ve her zaman önce kendi sağlıklarını gözetmelerini temenni ediyorum. Bu tür eğitim çalışmalarımızı belirli periyodlarda devam ettireceğiz” dedi.