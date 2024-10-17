İzmir İl Tarım Müdürlüğü tarafından Dünya Gıda Günü vesilesi ile organize edilen ve İzmir İli idari Amirlerinin katıldığı Mutfak Atölyesinde bayat ekmekler eşsiz lezzetlere dönüştürüldü.İZMİR (İGFA) - Dünya Gıda Günü'nde İzmir'de anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Atölyesinde gerçekleştirilen etkinlikte israfın önlenmesi için farkındalık oluşturmak amaçlandı. Şef Olcay Kaygusuz eşliğinde bayat ekmek kullanarak ikişer yemek ve birer tatlı yapan katılımcılar, etkinliğin sonunda yemeklerin tadımını da yaptı.

Yemeklerin servisini bizzat yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, tüketimde israfın önüne geçmek için "Daha iyi Bir Yaşam ve Daha İyi Bir Gelecek İçin Kimseyi Geride Bırakma" ilkesiyle farkındalık çalışmaları yapıldığını ifade ederek; "İnsan tüketimi için üretilen ekmeğin fazlasının hayvanlara yedirilerek değerlendirilmesini de doğru bulmuyoruz. Oda israf demektir" dedi.

Dünyada yaklaşık yılda 1 milyar 300 milyon ton ekmeğin israf edildiğini ifade eden Şahin, "Bu konuda ülkemizde de ciddi israf var. Ülkemizde her sene ortalama 7 milyon 700 bin ton ekmeği israf ediyoruz. Bunun önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Dünyada 828 milyon insanın açlıkla mücadele ettiği düşünüldüğünde israfı önlemenin ne kadar önemli olduğu daha net ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Seda Genç ise günümüzde gıdanın stratejik bir ürün haline geldiğini vurguladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan ve Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aylin Güney'in de dahil olduğu, çoğunluğu kadın idarecilerden oluşan katılımcılara Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan, bayat ekmekten yemek tariflerinin yer aldığı birer kitap hediye edildi.