İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Konak Kadifekale İtfaiye Grubu’nu ziyaret ederek personelin İtfaiye Haftası’nı kutladı. Başkan Tugay, “Sizlerin özverili çalışmaları sonucu birçok felaket önleniyor. Emeğiniz ve mücadeleniz kente değer katıyor” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İtfaiye Teşkilatı’nın kuruluşunun 311, teşkilatın belediyelere devredilişinin 102’nci yıl dönümü nedeniyle Konak Kadifekale İtfaiye Grubu’nu ziyaret etti.

Başkan Tugay’ı burada İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Mutaf, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz, itfaiye şube müdürleri ile Kadikefale İtfaiye Grubu’nda görevli itfaiye personeli karşıladı. Tugay, ateş savaşçıları ile kahvaltı yaptı, sohbet etti.

Çalışanların itfaiye haftasını kutlayan Başkan Tugay, “Yangın, kaza, kurtarma gibi sayısız olaya bakıyorsunuz. Derdi olan herkesin yardımına koşuyorsunuz. En zor görevlerde, en ön cephede savaşıyorsunuz. Yaptınız iş çok kutsal. Sizlerin özverili çalışmaları sonucu birçok felaket önleniyor. Emeğiniz ve mücadeleniz kente değer katıyor. İyi ki varsınız” dedi. Başkan Tugay, günün anısına personelle hatıra fotoğrafı da çekildi.