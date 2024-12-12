İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Aliağa programı kapsamında ilçedeki muhtarlarla bir araya gelerek, mahallelerin talep ve ihtiyaçlarını dinledi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, belediye bürokratlarıyla birlikte Aliağa’da bir dizi temasta bulundu. İlçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verirken ihtiyaç ve talepleri de dinledi.

Tugay Büyükşehir Belediyesi’nin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu aktardı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aliağa İlçe Başkanlığı’nı da ziyaret eden Başkan Tugay partililerle sohbet etti. CHP Aliağa İlçe Başkanı Ali Serçe’nin ev sahipliği yaptığı buluşmada ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri de yer aldı. Başkan Cemil Tugay ayrıca cemevi olarak hizmet veren Aliağa Kültür Merkezi’ni de ziyaret etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, muhtarlarla buluşmasında her talep ve ihtiyacın dile getirilmesini istedi. Sorunların çözümü için çalışmaların yürütüldüğünü ve kesintiye uğramayacağını belirten Başkan Tugay, “Bu dönemin köylerimizin, beldelerimizin sorunlarının yakından takip edildiği bir dönem olmasını istiyoruz. Yapabileceğimiz en iyi hizmeti yapmak için hazırız. İmkanlarımızı zorluyoruz. Ülkenin ekonomik durumu sıkıntılı. Belediyeler de yeterli kaynağa sahip değil. Zaman zaman elimizdeki kaynakları da almaya çalışıyorlar. Yürekten sevgiyle, dürüst hizmet anlayışıyla bu görevdeyiz” dedi.

Konuşmasında iletişime ve eleştiriye açık olduklarını dile getiren Başkan Tugay, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben ve belediyenin yetkili isimleri sizin ailenizden insanlar gibiyiz. Komşunuz, akrabanız, dostunuzuz. Size tepeden bakan, hükmetmeye çalışan, size rağmen sizi dinlemeyip kötü karar veren bir kurum asla olmayacağız. Lütfen bunu aklınızdan çıkarmayın. İletişimde açık olalım. Her türlü eleştiri başımızın üstünde. Birbirimizi anlamamız lazım. Eminim herkes iyi niyet sahibi olduğu sürece birbirini anlayabilir. İyinin daha iyisi vardır. Daha fazlasını yapmak için çalışacağız. Biz bu yola çok büyük bir arzu ve istekle çıktık. Vatanımızı, milletimizi sevdiğimiz için çıktık” ifadelerini kullandı.

“KREŞ AÇARAK FİYATLARI DÜŞÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Kreş talepleri üzerine de bir açıklama yapan Başkan Tugay, ilçelerin ihtiyaçlarına göre dengeli bir dağılımla yeni kreşler açmaya devam edeceklerini ve fiyatları da düşüreceklerini söyledi. Tugay, “Karşıyaka Belediye Başkanlığı dönemimde Karşıyaka’daki kreşlerimizi 750 liradan 300 liraya düşürmüştük. Büyükşehir Belediyesi’nde de 10 bin liradan 5 bin liraya düşürdük” diye konuştu.