İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Dünya Kız Çocukları Günü” kapsamında Tarihi Bergama Vapuru’nda kız çocuklarını ağırladı. Yolculuk boyunca başarılı kadınlar ilham verici hikâyelerini çocuklara anlatırken, yarının geleceklerine ilham oldu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü için özel bir deniz yolculuğu düzenledi.

İzmir Körfezi’nin eşsiz manzarasının eşlik ettiği yolculuğa, kız çocukları ve onlara ilham verecek kadınlar katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Meclis Eğitim Komisyonu Başkanı Elvin Sönmez Güler, Bike For Nature Derneği’nden Özgün Tuykun, Süslü Kadınlar Bisiklet Grubu’ndan Sema Gür, metro sürücüsü Merve Yılmaz, itfaiye eri Tuğba Genç, ESHOT şoförü İpek Çırak ve İZDENİZ çıpacısı Gizem Karasungur, rol model olarak sahne aldı. Kız çocukları, başarılı kadınları dinleyerek ilham alırken, atölye çalışmaları ve sahne performansları ile keyifli bir gün geçirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Meclis Eğitim Komisyonu Başkanı Elvin Sönmez Güler, yaptığı konuşmada her kız çocuğunun eşit fırsatlara sahip olduğu bir dünyanın mümkün olduğuna değinerek onların eğitimde, sosyal yaşamda ve geleceğin her alanında yer almalarının toplumun ilerlemesi için vazgeçilmez olduğunu ifade etti. Güler, “Kız çocuklarının güçlü olduğu bir toplumda; barış, adalet ve kalkınma da güçlü olur. Bir kız çocuğunun okula devam edebilmesi, erken yaşta evliliğe zorlanmaması, hayal ettiği mesleği özgürce seçebilmesi sadece bireysel bir hak değil, toplumsal bir kazanımdır. Bugün bizlere düşen görev, kız çocuklarını sadece korumak değil, onlara inanmak, destek olmak ve önlerindeki engelleri birlikte kaldırmaktır. Çünkü biliyoruz ki, fırsat verildiğinde her kız çocuğu bir bilim insanı, bir lider, bir sanatçı, bir öğretmen, bir mimar, bir siyasetçi, bir umut ışığı olabilir” ifadelerini kullandı.

Programda yer alan rol model kadınlar, kendi meslek yolculuklarını ve başarı hikâyelerini anlatarak “Ben de bir hayalle başladım, siz de başarabilirsiniz” mesajını verdi. Kadın rol modeller, kendi meslek yolculuklarını ve başarı hikâyelerini paylaştıktan sonra çocuklarla keyifli bir soru-cevap bölümü gerçekleştirdi. Sorulara cevaben kadın rol modeller, samimi yanıtlarıyla kız çocuklarına hayal kurmanın gücünden, zorluklar karşısında pes etmemekten ve kendi yollarını cesaretle çizmelerinin öneminden bahsetti. Sonrasında ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Çalışmaları Şube Müdürlüğü Yenişehir Ritim Grubu sahne aldı ve etkinliğe coşku dolu anlar kattı. Ritim grubunun enerjik performansı gemide renkli bir atmosfer yarattı; çocuklar ve katılımcılar müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

ATÖLYELERE BÜYÜK İLGİ

Etkinlikte çocuklar için hazırlanan atölye çalışmaları büyük ilgi gördü. “Benim Rotam Benim Hikâyem” atölyesi kapsamında kız çocukları kendi gemilerinin kaptanı oldu; hayallerinden, umutlarından ve hedeflerinden yola çıkarak dünyayı daha iyi bir yer haline getirecek rotalarını çizdi.

Kız çocukları, atölye sonunda hazırladıkları renkli ve anlamlı resimleri panoya asarak kendi seslerini ve hayallerini görünür kıldı. Her çizim, geleceğe umutla bakan güçlü kız çocuklarının hikâyesini yansıttı. Etkinliğin sonunda, günün anlam ve coşkusunu ölümsüzleştirmek amacıyla tüm katılımcılarla birlikte toplu bir fotoğraf çektirdi.