Düzce’nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Sarıçökek Köyü’nde her yağmur sonrası musluklardan çamurlu su akması vatandaşları isyan ettirdi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Sarıçökek Köyü’nde her yağmur ardından musluklardan çamur akıyor!

Köy sakinleri, benzer sorunun ilkbahar yağmurlarında da yaşandığını ve durumu Kaynaşlı Kaymakamlığı ile Düzce Valiliği’ne bildirdiklerini belirirken, sorunun, su kaynağının hemen üzerine kurulan taş ocağından kaynaklandığı öne sürüldü.

Tüm yaz mevsiminin geçmesine rağmen hiçbir düzeltme yapılmadığını dile getiren vatandaşlar, yaklaşan kış öncesi endişeli.

Bir köy sakini, "Her yağmurdan sonra musluktan çamur akıyor. Çocuklarımız, yaşlılarımız bu suyu kullanmak zorunda kalıyor. Defalarca söyledik ama kimse ilgilenmedi. Bu taş ocağı burada faaliyetine devam ederse, yakında suyumuz tamamen bitecek" dedi.

Köylüler, hem sağlık riski hem de su kaynağının yok olma tehlikesi nedeniyle yetkililerden acil çözüm bekliyor.