İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Türkülerle Oyunlarla Balıkesir Gecesi etkinliğine katıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın da katıldığı gecede konuşan Başkan Tugay, “Bu ülkeyi çıkabileceği en üst seviyeye çıkartmak için her birimizin üzerine düşen görevleri yapmasına ihtiyaç var. O yüzden yaşasın Türkiye, yaşasın Balıkesir, yaşasın İzmir diyorum” dedi.İZMİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesirliler Eğitim, Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği, İzmir Tepekule Kongre Merkezi’nde Türkülerle Oyunlarla Balıkesir Gecesi etkinliği düzenledi. Geceye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Balıkesir Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan, İzmir Balıkesirliler Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Uzun, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Başkan Dr. Cemil Tugay’a hediye takdim etti. Gece yöresel oyunlar ve türkülerle devam etti.

Tugay: Balıkesir Kuvâ-yi Milliye’nin şehridir Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, şehirler arasındaki dayanışmanın önemine vurgu yaparak, “Şehirlerimiz arasındaki dayanışmamızı geliştirerek hizmet edeceğiz. Her zaman öncelikle ülkemize, birliğine, beraberliğine, sonrasında insanlarımızın refahına, mutluluğuna, şehirlerimizin gelişmesine, aramızdaki bağların, kardeşliğin gelişmesine, çocuklarımıza gençlerimize güzel bir gelecek bırakmaya hizmet etmek üzere bu görevlere geldik. Borcumuz olan insanlar var. İzmir, Cumhuriyetin, Kurtuluş Savaşı’nın başladığı bittiği şehirdir. Kuruluş ve kurtuluş şehridir. Balıkesir Kuvâ-yi Milliye’nin şehridir. Hepimiz o kanlarını akıtan, canlarını veren kahraman insanlara borçluyuz. Bu ülkeyi çıkabileceği en üst seviyeye çıkartmak için her birimizin üzerine düşen görevleri yapmasına ihtiyaç var. O yüzden yaşasın Türkiye, yaşasın Balıkesir, yaşasın İzmir diyorum” dedi.

Akın: İzmir ve Balıkesir'in koparılamaz bağları var Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “İzmir ile Balıkesir’in tarihi ve kültürel açıdan koparılamaz bağları var. İki kent baktığınızda aklın, bilimin, kültürün, kısacası medeniyetin beşiği olan kültür dairesi içinde yer alan iki komşu. Kentlerimizi sınırlarla ayırmamız da mümkün değil. Yemeklerimiz, müziğimiz, halk oyunlarımız, iklimimiz, tarım ürünlerimiz birbirinden ayrıştırılmayacak kadar birbirine yakın. En önemlisi hem İzmir hem de Balıkesir Kuvâ-yi Milliye’nin kalesidir” şeklinde konuştu.

“Balıkesir'e 10 numara şehrin 10 numara insanları diyoruz” İzmir Balıkesirliler Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Uzun ise, “Şehrimizin plakası 10 numara. 10 numara şehrin 10 numara insanları diyoruz her zaman. Bu bir tesadüf değil. Her zaman sizlerle bir aradayız. Çok güzel çalışmalar yaptık” dedi. Balıkesir Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga da bu özel gecede birarada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, “Bayraklılar olarak Balıkesirli hemşerilerimize sevgilerimizi yolluyoruz” şeklinde konuştu. AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey ise, “Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Balıkesirliler candır, onları çok seviyoruz” diye konuştu.