İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yılı onuruna düzenlenen 13. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu, bin 500’ü aşkın sporcunun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.İZMİR (İGFA) - Kurtuluşun ve kuruluşun şehrinde zafer yaşamak isteyen bin 500'ü aşkın sporcu, sabahın erken saatlerinde maratona katılarak ter döktü. Maratonun galibi ise genel klasmanda erkeklerde Boaz Kiptoo Kiplagat, kadınlarda Daisy Jeptoo Kimeli oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte, sporcular zaferin şehrinde hem yarıştı hem de tarihi bir günü kutladı.

Koşu öncesi Cumhuriyet Meydanı’nda ısınma hareketleri yapıldı, ardından “9 Eylül İzmir” yazısı oluşturuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan yarışta, 21 kilometre 97 metrelik parkur İnciraltı dönüşüyle tamamlandı.

GENEL KLASMAN ŞAMPİYONLARI BELLİ OLDU

Erkekler: Boaz Kiptoo Kiplagat (1:04:04)

Kadınlar: Daisy Jeptoo Kimeli (1:17:23)

İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcusu Ufuk Arda ise erkekler genel klasmanda 4. olarak önemli bir başarıya imza attı. Madalyalar İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır ve Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici tarafından takdim edildi.

BEBEĞİYLE VE KÖPEĞİYLE KOŞAN DA VARDI

araton, her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntüler oluşturdu. Koşuya çocuklarıyla katılan sporseverler güzel anılar biriktirirken, koşucular arasında bebek arabasıyla koşanlar da vardı. Bazı sporseverler, farkındalık oluşturmak için köpeğiyle birlikte koştu. Ayrıca Alzheimer’e dikkat çekmek amacıyla ellerinde dövizlerle koşan katılımcılar da maratonda yer aldı.

ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ

Yarışmada Genel Klasman Erkekler, Genel Klasman Kadınlar, Genel Klasman Türk Erkek Sporcular, Genel Klasman Türk Kadın Sporcular, Erkek 35-39 Yaş / Kadın 35-39 Yaş, Erkek 40-44 Yaş / Kadın 40-44 Yaş, Erkek 45-49 Yaş / Kadın 45-49 Yaş, Erkek 50-54 Yaş / Kadın 50-54 Yaş, Erkek 55-59 Yaş / Kadın 55-59 Yaş, Erkek 60-64 Yaş / Kadın 60-64 Yaş, Erkek 65-69 Yaş / Kadın 65-69 Yaş, Erkek 70-74 Yaş / Kadın 70-74 Yaş ve Erkek 75+ Yaş / Kadın 75+ Yaş kategorilerinde ödüller verildi.

Ödüller, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Genel klasmanda dereceye girenlere ödüllerini İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Berkhan Alptekin verdi.

"KOŞU ÇOK DEĞERLİ"

Yarışa derece elde etmek için değil, 9 Eylül'ü kutlamak için katıldığını ifade eden üniversite öğrencisi Hüsamettin Golbol, "Özel bir gün, güzel bir organizasyon. İzmir'de bulunmanın verdiği ayrıcalık hissediliyor. Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuduk. Ben Hataylıyım ama İzmir’de okuyorum. Hedefim eğlenmek, günün tadını çıkarmak, 9 Eylül zaferini kutlamak" sözlerine yer verdi.

"ANLAMLI YARIŞ"

Maratona arkadaş grubuyla gelen katılımcılar da ağırlıktaydı. Kadın 50-54 Yaş kategorisinde yarışan Özlem Kerman, "Bu organizasyonu çok seviyorum, her sene katılmaya çalışıyorum. Buraya arkadaş grubumla geldim, inşallah başarılı olacağız. Bu anlamlı yarışa katıldığım için kendimi çok gururlu hissediyorum. İyi ki böyle bir organizasyon var. Hedefim parkuru 2 saatte bitirmek" ifadelerini kullandı.