Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in, LGS’de ve YKS’de dereceye giren öğrencilere söz verdiği Buhara ve Semerkant gezisi başladı.GAZİANTEP (İGFA) - Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Türkiye genelinde dereceye giren öğrenciler ödüllendiriliyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen programlarda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in öğrencilere söz verdiği Özbekistan kültür gezisi için kafile yola çıktı.

Program çerçevesinde öğrenciler, İpek Yolu’nun kadim şehirleri arasında yer alan Buhara ve Semerkant’ı ziyaret ederek Türk-İslam medeniyetinin izlerini yakından görme fırsatı bulacak. Gezi boyunca öğrenciler, tarihi medreseler, camiler, türbeler ve müzeleri gezerek bölgenin zengin kültürel mirasını tanıyacak.

Öğrencilere gezide öğretmenler ve rehberler eşlik ederken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri de programın sorunsuz ilerlemesi için kafileye destek veriyor.