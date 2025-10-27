İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Torbalı Saipler Mahallesi’nde bu yıl 13.’sü düzenlenen Zeytin Festivali’ne katılarak yurttaşlarla buluştu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Torbalı Saipler Mahallesi Muhtarlığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Torbalı Belediyesi destekleriyle gerçekleştirilen 13. Zeytin Festivali’ne katılarak yurttaşlarla buluştu.

Festivale Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Halit Çelik ve Cumhuriyet Halk Partisi Torbalı İlçe Başkanı İbrahim Özel de katıldı. Festival alanında kurulan stantları tek tek gezen Başkan Tugay, yöresel ve el emeği ürünler satan yurttaşlarla sohbet ederek alışveriş yaptı. Başkan Tugay, Saipler sakinleriyle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Festivalin açılış konuşmasında İzmir’in köylerini “cennetten bir köşe” olarak tanımlayan Başkan Tugay, iklim krizine dikkat çekerek toprağa ve üretime sahip çıkmanın ortak sorumluluk olduğunu vurguladı. “Zeytinyağlarımızı Avrupa alıyor, süslü şişelere koyup İtalyan markası diye satıyorlar. Bu toprakların değerini biz bilmeliyiz” diyen Tugay, köylerin terk edilmemesi ve üretimin desteklenmesi gerektiğini belirtti.

“ZEYTİNE SAHİP ÇIKMAK, CUMHURİYET'E SAHİP ÇIKMAK”

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ise zeytinin aile geçmişindeki dönüştürücü gücünü anlatarak, “Zeytine sahip çıkmak, Cumhuriyet’e sahip çıkmaktır” dedi.

“ZEYTİNİN BEREKETİNİ KUTLAYALIM”

Saipler Mahallesi Muhtarı Demet Öncül de zeytinin barışın, sağlığın ve kültürel köklerin sembolü olduğunu vurgulayarak, “Her bir zeytin tanesinde dedelerimizin alın teri, ninelerimizin emeği var” ifadelerini kullandı.

Zeytin Festivali’ne her yaştan yurttaşlar katılırken, festival alanındaki halk oyunu gösterileri de büyük beğeni topladı.