Antalya Muratpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Antalya Edebiyat Günleri’nin ilk aşaması, hafta sonu, öykü ve şiir atölyeleriyle tamamlandı.ANTALYA (İGFA) - Edebiyat tutkunlarını yaratıcı bir yolculuğa davet eden atölyeler, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Katılımcılar, alanında uzman eğitmenlerle bir araya gelerek yazınsal becerilerini geliştirme ve kendi eserlerini kaleme alma imkanı buldu.

Öykü Atölyesi, eğitimci-yazar Özcan Karabulut yönetiminde gerçekleşti. Atölyede öykü kurgusu, karakter yaratımı ve anlatım teknikleri üzerinde duruldu. Karabulut, iyi bir yazar olmanın en önemli noktasının iyi bir okur olmaktan geçtiğini belirtirken, “Yazar olmak bir cesaret işi. İyi bir öykü yazarı olmak iyi bir kitap kurdu olmaktan geçiyor” dedi.

Öykü atölyesi katılımcılarından Aydan Bengi Matur, uzun zamandır öykü yazdığını belirtirken, “Yazmayı bir uğraş haline getirmeye çalışıyorum. Atölyede hangi pratikler üzerinden ilerlememiz gerektiği hakkında bilgiler edindim. Çok verimli buldum” diye konuştu.

Şair ve çevirmen Nazmi Ağıl eşliğinde gerçekleşen Şiir Atölyesinde ise şiirin ritmi ve imge dünyası, çağdaş şiir örnekleri üzerinden incelendi. Şiirlerin yorumlandığı ve farklı şiirlerin taklit edilerek üzerine yeni şiirler yazıldığı çalışmalara da yer verilen atölye sonunda Ağıl, “Şiir yazmak için mutlaka bir heves olmalı. Dil yeteneği de gerekli elbette ama bu kazanılabilir. Şiir yazma teknikleri var. Eski üstatların şiirleri incelenerek zamanla şiir yazma yeteneği geliştirilebilir” diye konuştu.

Atölyeleri başarıyla tamamlayan katılımcılara eğitim sonunda katılım belgesi verildi.