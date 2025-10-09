İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Oda Orkestrası 2025-2026 konser sezonuna kapalı gişe başladı. Jiri Habart yönetiminde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde sahne alan orkestra Rachmaninov’un 3. Piyano Konçertosu ve Dvořák’ın “Yeni Dünya” Senfonisi ile açılış yaptı.İZMİR (İGFA) - Klasik müziği geniş kitlelere ulaştırmayı, İzmir’in kültür-sanat yaşamını ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmeyi amaçlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Oda Orkestrası, yeni sezona iyi bir başlangıç yaptı.

2025-2026 konser sezonuna Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki (AASSM) görkemli konserle merhaba diyen İzmir Oda Orkestrası, genç kuşağın dikkat çeken şeflerinden Jiri Habart yönetiminde sahne aldı. Konserin solisti ise, uluslararası kariyeriyle övgü toplayan piyanist Alexander Romanovsky oldu.

AASSM Büyük Salon’da gerçekleşen açılış konserinin tüm biletleri satıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır da konseri izledi. İzmirli sanatseverlerin akın ettiği konserde orkestranın nefes kesen performansı izleyenleri büyüledi.

“BERABER NEFES ALIP, BERABER NEFES VERECEĞİZ”

Sezon açılışında İzmir Oda Orkestrası adına izleyicileri selamlayan orkestranın başkemancısı Deniz Toygür, “Bugün sahnede öyle müzisyenler var ki her biri on dakika alkışlansa yeridir. Böyle müzisyenler bir araya geldiğinde bambaşka bir sonuç ortaya çıkıyor. Konser biletli olduğu halde salonumuz tamamen doldu. İlk konserimizde bunu yaşadık, çok mutluyuz. Güzel sanatlar öğrencilerimiz de burada. Hiç kimse bizi yalnız bırakmadı. İyi ki buradasınız” dedi.

ALKIŞLAR DAKİKALARCA SUSMADI

Yaklaşık iki saat süren konserde Alexander Romanovsky, piyano repertuvarının en zorlu eserlerinden biri olarak kabul edilen Sergei Rachmaninov’un 3. Piyano Konçertosunu seslendirdi. Performanslarının ardından Jiri Habart ve Alexander Romanovsky seyirciler tarafından dakikalarca alkışlandı. Romanovsky, İzmirlilerin yoğun alkışlarının ardından tekrar piyano başına geçti.

COŞKU DOLU BAŞLANGIÇ

Konserin ikinci yarısında, klasik müziğin en sevilen senfonilerinden Antonín Dvořák’ın 9. Senfonisi “Yeni Dünya” eseri sanatseverlerle buluştu. Hem Avrupa müzik geleneğini hem de Amerika’dan aldığı esinleri yansıtan başyapıt, orkestranın güçlü anlatımıyla sezonun coşkulu başlangıcına damgasını vurdu.

CUMHURİYET BAYRAMI VE 10 KASIM KONSERLERİ

Sezon açılışının ardından İzmir Oda Orkestrası, 28 Ekim’de Cumhuriyet Bayramı’nı özel bir programla kutlayacak. Cumhuriyet’in 102. yılına adanan bu konser, coşkulu repertuvarı ve İzmirli sanatseverlerin katılımıyla anlamlı bir buluşmaya dönüşecek. 10 Kasım’da ise Atatürk’ü Anma konseriyle sahnede olacak orkestra, duygusal yoğunluğu yüksek seçilmiş eserlerle seyirciye farklı bir müzikal deneyim sunacak.

KASIM AYINDA ÖZEL KONUKLAR

26 Kasım 2025’te, orkestra sahnesinde uluslararası alanda tanınan şef Jesko Sirvend yer alacak. Konsere, Berlin Filarmoni’nin başkemancı kadrosunda uzun yıllar yer alan keman virtüözü Florin Iliescu solist olarak katılacak. Bu konser, İzmir’de klasik müzikseverler için yılın en önemli sanat buluşmalarından biri olmaya aday olarak yorumlanıyor.

ARALIK AYINDA KLARNET YILDIZI VE YILBAŞI KONSERİ

10 Aralık 2025’te, dünyaca ünlü klarnet sanatçısı Pablo Barragán İzmir Oda Orkestrası ile aynı sahneyi paylaşacak. Sanatçının incelikli tekniği ve güçlü yorumuyla, klasik klarnet repertuvarının seçkin eserleri İzmirli müzikseverlerle buluşacak. Yıl, geleneksel coşkusuyla Yılbaşı Konseri ile noktalanacak.

İzmir Oda Orkestrası, bu kez çok yönlü müzikal kimliğiyle tanınan Latin topluluk Los Pitutos ile birlikte sahneye çıkarak izleyicilere eğlenceli, renkli ve unutulmaz bir yeni yıl kutlaması yaşatacak.