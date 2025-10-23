İzmir'de Narlıdere Belediyesi’nin memur ve kadro işçileri kapsayan promosyon ihalesi sonuçlandı. Anlaşmanın hayırlı olmasını dileyen Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, “Narlıdere’miz için özveriyle çalışan mesai arkadaşlarımızın haklarını korumaya ve her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştuİZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi’nin memur ve kadrolu işçilerin maaş ödemelerine ilişkin gerçekleştirdiği banka promosyon ihalesi tamamlandı. Promosyon sözleşmesinin imzalarını, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun ve Halk Bankası Narlıdere Şube Müdürü İlker Özbek attı. Sendika temsilcilerinin de katılımıyla yapılan ihale sonucunda, memur ve kadrolu işçilere 95 bin 250 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak. Promosyon ihalesinden 99 personel faydalanacak.

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, her zaman emekten yana olduklarını ifade ederek, “Sendika temsilcilerimizin de katılımıyla, şeffaf bir süreç yürüttük, memur ve kadrolu işçilerimizin her biri için 95 bin 250 TL tutarında önemli bir promosyon anlaşmasına imza attık. Çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Sağlıkla, huzurla ve bereketle harcasınlar. İhaleyi kazanan bankaya da emekten yana tavır aldıkları için teşekkür ediyorum. Narlıdere’miz için özveriyle çalışan mesai arkadaşlarımızın haklarını korumaya ve her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Narlıdere Şube Müdürü İlker Özbek de anlaşmanın hayırlı olmasını diledi.