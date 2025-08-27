Uzun yıllar Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Kültürpark Resim Heykel Müzesi olarak kullandığı bina İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından devralındı ve İzmirli seramik sanatçısı Mehmet Tüzüm Kızılcan’ın adını bir sanat galerisine dönüştürüldü.İZMİR (İGFA)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, modern mimarinin büyük ustalarından Bruno Taut’un tasarımları arasında bulunan Kültürpark Resim Heykel Müzesi’ni, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan devralarak Mehmet Tüzüm Kızılcan Sanat Galerisi adıyla sanatseverlerin hizmetine sundu.

İzmirli büyük seramik ustasının adını taşıyan galeride, 29 Ağustos’ta başlayacak 94. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) ile birlikte uluslararası dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu’nun “İzmir’i Özledim” sergisi ile küratörlüğünü Mehmet Tüzüm Kızılcan’ın yaptığı Mehmet Nuri Göçen Vakfı’nın Uluslararası Seramik Çalıştayı Koleksiyonu Sergisi de ziyarete açılacak.

Açılışta konuşan Başkan Dr. Cemil Tugay, “Biz çalışmaya devam edeceğiz. ‘Bize çok çalışmak yakışır’ diye boşuna söylemiyoruz” dedi.

Fırat Neziroğlu’nun sergi kapsamında hazırladığı “Bir İplikle Görünmeyeni Dokumak” adlı bir söyleşi ve canlı performans da gerçekleştirildi.

Bu özel etkinlikte Neziroğlu, sanatsal yolculuğunu, tekniklerini ve dokumanın metaforik gücünü izleyicilerle paylaştı.

Galeride, Fırat Neziroğlu’nun “İzmir’i Özledim” sergisi ile Mehmet Nuri Göçen Vakfı’nın Uluslararası Seramik Çalıştayı Koleksiyonu sergisi 94. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) ile birlikte sanatseverlerin beğenisine sunulacak.