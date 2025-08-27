Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) çıkışında babasının çiçekle karşıladığı Çimen Gülen'i, üniversiteye yerleşmesi nedeniyle telefonla arayarak tebrik etti.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Muş'ta, 60 yaşındaki babası Mehmet Emin Gülen tarafından YKS çıkışında koşarak çiçekle karşılanması videosuyla gündeme gelen Çimen Gülen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Hayalindeki bölüm olan Yeditepe Üniversitesi Çeviribilimi bölümüne yerleşen Çimen’i tebrik ederek, mutluluğunu paylaşan Göktaş, eğitim hayatında başarılar diledi.

Bakan Göktaş, görüşmede Çimen ve babasının sergilediği bu güzel ilişki örneğinin, bir sınav başarısı hikayesinin ötesinde olduğunu vurgulayarak, "Bir gencin başarısının arkasında, onun en büyük destekçisi olan ailesi vardır. Bu yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği 'Aile Yılı' kapsamında, sizin ve babanızın sergilediği güçlü bağ, aile bağlarının ne kadar kıymetli olduğunu tüm topluma anlamlı bir mesaj vererek gösterdi. Başarınızdan büyük bir mutluluk duyduk. Hayatınızın bu yeni ve önemli döneminde, ailenizle birlikte her zaman yanınızdayız. Başarılarınızın devamını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çimen Gülen ise Bakan Göktaş'a teşekkürlerini ileterek, babasının desteğinin kendisi için çok değerli olduğunu dile getirdi.