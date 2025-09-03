İzmir'de Karşıyaka Sanat Derneği, Bostanlıspor işbirliği ile yaz döneminde ara verdiği, Bülent Ergöl yönetimindeki Halk Oyunları çalışmalarına yeniden başlıyor.İZMİR (İGFA) - Yeni dönem çalışmalarının tamamen ulusal ve uluslararası festivallere yönelik olacağını ve geçen yıl davet alıp da vize sorunu nedeniyle katılamadıkları Kuzey Makedonya, Yunanistan ve Bulgaristan Halk Oyunları festivallerine bu yıl vize sorununu çözerek katılmak istediklerini belirten eğitmen Bülent Ergöl, çalışmalara kaldıkları yerden yeni yöresel oyunlar ile başlayacaklarını açıkladı.

Amaçlarının Türk folklorunu yurt dışındaki uluslararası festivallerde katıldığımız ülke vatandaşlarına tanıtmak ve ülkemizin zenginliklerinden olan halk oyunlarımızı beğeniye sunmak olduğunu ifade eden Ergöl, yurt içinden ve KKTC'den aldığımız teklifleri bu yıl değerlendirmek istediklerini söyledi.

Özellikle ikinci baharını yaşamak isteyen ve arkadaşlık duyguları güçlü olan, yardımlaşmayı seven yeni arkadaşları ekiplerine davet ettiklerini belirten Ergöl, "Bostanlıspor olarak bu branşta da tescilli olduğumuzdan, Gençlik Spor Bakanlığı ile federasyona bağlı olmamız bizim ciddiyetimizi de ortaya koyuyor. Gerekli gördüğümüz halde yarışmalara da katılabiliriz. Bostanlıspor Halk Oyunları ekibine katılmak isteyenler 0 532 266 4133 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alabilirler" dedi.