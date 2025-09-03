Edirne'de Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile imzaladığı protokolle, yurt dışından gelen motorlu taşıtların yedek parça bakım ve onarımını üyelerinin yapabilmesine olanak sağladı. Teminat Yetki Belgeleri, Keşan, İpsala ve Enez’deki üyelere teslim edildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), bölge ekonomisini güçlendirecek önemli bir adım attı.

30 Nisan 2025’te Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında, Keşan, İpsala ve Enez’de yurt dışından gelen motorlu kara taşıtlarının yedek parça bakım, onarım ve tamir işlemleri TSO üyeleri tarafından yapılabilecek.

Protokol kapsamında Oda üyelerine Teminat Yetki Belgeleri teslim edilerek, bu alanda faaliyet gösterme yetkisi resmen tanındı.

“BÖLGE EKONOMİSİ İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT”

Keşan TSO Meclis Üyesi Göksel Aktaş, protokolün bölge için ekonomik ve ticari fırsatlar yaratacağını belirterek, “Yurt dışından gelen araçların yedek parça bakım ve onarımları artık üyelerimiz tarafından yapılacak. Bu, bölgemizin stratejik konumunu güçlendirecek, üyelerimizin iş hacmini ve rekabet gücünü artıracak. Belgeler, üyelerimizin yetkinliğini tescilliyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Meclis Üyesi Atakan Tokmak ise, “Keşan TSO olarak üyelerimizin faydasına yönelik projeler üretiyoruz. Bu protokol, bölgemizin kalkınmasına katkı sağlayacak. Teminat Yetki Belgesi alan üyelerimiz, uluslararası ticarette daha güçlü bir konuma gelecek. Bölge ekonomisinin büyümesine destek olacak bu fırsatı üyelerimizin en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.