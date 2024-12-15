Karabağlar Belediyesi Spor Kulübü Bocce Takımı, Ankara’da düzenlenen Türkiye Bocce 3. Lig müsabakalarında 2. olarak 2. Lig’e yükselme başarısı gösterdi. Sporcular ve antrenörleri, bu önemli başarılarını Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’ı ziyaret ederek taçlandırdılar.İZMİR (İGFA) - Bocce Takımı antrenörü Talia Dıranaz ve sporcular, şimdiki hedeflerinin 1. Lig’e yükselmek olduğunu belirtti. 19-22 Aralık tarihleri arasında Ankara Kahramankazan’da düzenlenecek 2. Lig müsabakalarında, 16 takımla mücadele edecek olan takım, çalışmalarını antrenörlerinin rehberliğinde sistemli bir şekilde sürdürüyor.

Ziyaret sırasında, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, sporcuların başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Kınay, Karabağlarlı sporcuların farklı spor dallarında elde ettikleri başarılarla ilçelerini gururla temsil ettiklerini vurgulayarak “Sizler, sporcu olarak azminizle ve elde ettiğiniz başarılarla başkalarına örnek oluyorsunuz. Biz de 2025 yılı itibariyle Karabağlar’da spor yapan bireyleri daha fazla destekleyeceğiz. Bu başarıların daha görünür olmasını sağlayarak gençlerin önünü ulusal ve uluslararası alanda açmak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Başkan Kınay, sporcular Erhan Aytürk, Çınar Ergül, Muammer Ünal, İlke Adak, Günsu Gökduman ve antrenörleri Talia Dıranaz’a teşekkür ederek günün anısına hediyeler takdim etti. Ayrıca, bu ay sonunda düzenlenecek müsabakalarda başarı diledi.