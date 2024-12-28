100. Yıl Uğur Mumcu Parkı’nda düzenlenen ve yarına kadar devam edecek olan Yılbaşı Panayırı, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.İZMİR (İGFA) - Sahne ve DJ performansları, çocuk atölyeleri, oyun alanları ve maskotlarla zenginleşen etkinliklerde, dün akşam İzmir Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan Grup: No409 sahne aldı.

Grubun üyeleri Selim Çeliker, Kayra Burak Tanur, Abdullah Keleş, Enes Çakar, Eşref Ulaş Başbuğ, Begüm Oğuz ve Aheng Yağız, ilk kez büyük bir sahnede performans sergilemenin heyecanını yaşadı. Performanslarıyla büyük beğeni toplayan gençler, bu fırsatı kendilerine sunduğu için Başkan Helil Kınay’a teşekkür etti.

Başkan Kınay’dan tebrik

Konserin ardından gençleri tebrik eden Başkan Helil Kınay, Karabağlar’da gençlerin yeteneklerini sergilemeleri için fırsatlar yaratmaya devam edeceklerini vurguladı. Kınay, “Gençlerimizin böyle güzel bir performansla yeteneklerini ortaya koymalarından büyük mutluluk duydum. Onların her zaman yanındayız ve destekçileri olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yılbaşı Panayırı’nda 28 Aralık Cumartesi(bugün), saat 20.00: DJ Emre Geh ile "2025'in Ritmi"

29 Aralık Pazar, saat 20.00 Cihan Önder ile “Yeni Yıl Konseri” düzenlenecek.