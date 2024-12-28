Adana Büyükşehir Belediyesi, Yüreğir İlçesi Akarcalı Mahallesi’nde 27 bin ton asfalt, 5 bin metrekare sathi kaplama, 16 km kanalizasyon hattı, 18 km içme suyu isale hattı yenileme çalışmalarını tamamlayarak halkın hizmetine sundu.ADANA (İGFA) - Hizmetlerin halka sunulması nedeniyle Akarcalı Mahallesi’nde düzenlenen açılış törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yüreğir İlçe Belediye Başkanı Ali Demirçalı, siyasiler, muhtarlar ve bölge sakinleri katıldı.

Geçen dönem olağanüstü sorunlara ve engellere rağmen adeta bir mali mucizeye imza atan ve devasa hizmetleri halkla buluşturan Başkan Zeydan Karalar, yeni dönemde de çok önemli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Yeni dönemde şu ana kadar Yavuzlar Köprüsü, Yüzüncüyıl Gündüz Bakımevi, Fatih Mahalle Merkezi, İdemköy Köprüsü, Atakent Kadın Danışma Merkezi, Akıllı Sera gibi çok sayıda hizmeti halkla buluşturan, hayata geçirilen projeler ve yönetim biçimi nedeniyle Avrupa Konseyi tarafından verilen 2024 Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE) Ödülü’ne layık görülerek uluslararası düzeyde övgü alan Adana Büyükşehir Belediyesi, dur durak bilmeden halkın ve şehrin ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri sürdürüyor.

Sosyal belediyecilikten taviz vermeden Hemşehrilerine hİzmet eden Başkan Zeydan Karalar, kentin genelinde asfalt, yol, altyapı gibi fiziki çalışmaları da yoğun bir şekilde devam ettiriyor, geçmişte hizmet almamış, geri plana atılmış bölgelere eşit ve aralıksız hizmet sağlıyor.

İLGİNİZ VE SEVGİNİZ BİZE GÜÇ VERİYOR

Yüreğir ilçesi Akarcalı mahallesinde 27 bin ton asfalt, 5 bin metre sathi kaplama, 16 kilometre kanalizasyon hattı ile 18 kilometrelik içme suyu isale hattı yenileme çalışmalarının tamamlanması ile Akarcalı sakinleri 2019 öncesi alamadıkları temel hizmetlere kavuşuyor.