Karabağlar Belediyesi tarafından kurulan ve belediye çalışanlarından oluşan Karabağlar Kent Tiyatrosu, Gazeteci - Yazar Işık Kansu’nun Uğur Mumcu’nun yazılarını derleyerek yazdığı “Bir Pulsuz Dilekçe” oyunuyla perdelerini açtı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde Uğur Mumcu'nun katledilişinin 32. yılında sahnelenen oyun, demokrasi ve adalet mücadelesini yeniden hatırlattı. Oyuncuların performansı izleyicilerden tam not aldı.

Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen gösteriye Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, meclis üyeleri, muhtarlar, başkan yardımcıları ve çok sayıda tiyatrosever katıldı. Oyunun yönetmenliğini Serkan Baştürk üstlenirken, dekor uygulamasını Oylum Öterbülbül ve Halide Yalçıntepe, kostüm tasarımları Burçin Alkan Parlak, teknik uygulama ise Emre Kazımoğlu tarafından gerçekleştirildi. Dekor tasarımında ise 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Zeren görev aldı. Oyunda İlknur Bayzit Çatal ve Nejla Özge Alban da misafir oyuncu olarak sahneye çıktı.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, oyun sonunda oyuncuları tek tek tebrik ederek, tiyatronun kısa sürede hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Kınay ayrıca Uğur Mumcu’nun mücadeleci ruhunu ve demokrasi uğruna hayatını kaybeden aydınların Türkiye için taşıdığı önemi vurguladı. Sözlerini, “Birleşin, birleşin, birleşin!” çağrısıyla noktaladı.

Konuşmanın ardından sahneye çıkan Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık da oyuncuları tebrik ederek performanslarından dolayı teşekkür etti.