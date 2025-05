İzmir Karabağlar Belediyesi’nin uygun fiyat ve kaliteli hizmet anlayışıyla hayata geçirdiği Aqua Yaşam Yüzme Havuzları, kapılarını yeniden açtı.

İZMİR (İGFA) - Uzundere Rekreasyon Alanı’nda yer alan tesis, özellikle yaz aylarında serinlemek ve keyifli vakit geçirmek isteyen vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Geçtiğimiz yıl 40 bin kişinin yararlandığı Aqua Yaşam’ın, bu sezon da büyük ilgi görmesi bekleniyor. Tesiste çeşitli büyüklüklerde yüzme havuzları, çocuk oyun havuzu, kaydıraklar, kafeterya ve Gemi Restoran bulunuyor.

LEZZETLİ MENÜLER VE AİLE ORTAMI

Aqua Yaşam’ın kafeteryasında hamburger, çıtır tavuk, tost, ızgara köfte, pizza, sıcak ve soğuk içeceklerin yanı sıra gözleme, makarna, salata çeşitleri ve serpme kahvaltı da sunuluyor. Havuz bölümüne bağlantısı bulunan Gemi Restoran ise zengin menüsüyle misafirlerini ağırlıyor.

HİJYEN VE GÜVENLİK ÖN PLANDA

Tesiste vatandaşların güvenliği ve sağlığı için düzenli olarak hijyen ve güvenlik kontrolleri yapılıyor. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Aqua Yaşam Yüzme Havuzları’nın her yıl artan ilgiyle karşılandığını belirterek, bu tür sosyal tesislerin toplumun farklı kesimlerini bir araya getirdiğini vurguladı. Kınay, “Aqua Yaşam, yalnızca bir yüzme tesisi değil, aynı zamanda ailelerin, gençlerin ve çocukların güvenli ve keyifli vakit geçirebileceği bir yaşam alanı. Her yıl on binlerce vatandaşımızı burada misafir etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Temizliği, ulaşılabilirliği, sunduğu hizmet kalitesi ve güvenliğiyle vatandaşlarımızın içi rahat. Özellikle yaz aylarında serinlemek, eğlenmek ve dinlenmek isteyenler için önemli bir alternatif sunuyoruz” diye konuştu.

KINAY, “YÜZME KURSLARI BU YIL DA OLACAK”

Kınay ayrıca geçtiğimiz yıl Aqua Yaşam’da 7-12 yaş arası çocuklar ile özel gereksinimli çocuklara yönelik ilk kez yüzme kursları düzenlediklerini hatırlatarak, “Kısa sürede yoğun ilgi gören bu kursları, bu yıl daha kapsamlı şekilde gerçekleştireceğiz” dedi.