ydın’ın Köşk ilçesinde orman dışı alanda başlayan yangın, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.AYDIN (İGFA) - Aydın’ın Köşk ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangın, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Orman Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Aydın Köşk’te orman dışı alanda başlayan yangın ekiplerimiz tarafından kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam etmektedir” denildi.

https://twitter.com/OGMgovtr/status/1950573968152514635

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmezken, ekiplerin alevleri söndürmek için havadan ve karadan yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.