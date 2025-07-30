Bursa’nın Harmancık ve Orhaneli ilçelerinde çıkan yangın, ekiplerin yoğun mücadelesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, Bursa Valiliği, yangınla mücadele eden ekiplere, gönüllülere ve destek verenlere teşekkür etti.BURSA (İGFA) - Bursa Valiliği, Harmancık ve Orhaneli ilçelerinde meydana gelen orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

Ekiplerin gece gündüz süren özverili çalışmalarıyla söndürülen yangınla ilgili son gelişmeyi duyuran Bursa Valiliği, bölgede soğutma çalışmaları aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, “Yangınlar süresince büyük bir özveriyle görev yapan, Yeşil Vatan’ı savunan tüm kahramanlara, destek veren her kuruma, gönüllülere ve dualarını esirgemeyen aziz milletimize en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz” denildi.

Yangınlarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, bölgedeki vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletilirken, “Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun” temennisi paylaşıldı.