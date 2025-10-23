İzmir Karabağlar Belediyesi, ilçede artan mobilya ve sahipsiz atıklara kalıcı çözümler üretmek amacıyla öncü bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Başkan Helil Kınay, pilot uygulamalar ve iş birliği ile daha temiz bir çevre, daha yaşanabilir bir Karabağlar için çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini vurguladı.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi, sürdürülebilir atık yönetimi ve çevre koruma konusunda farkındalık yaratmak amacıyla, ilçede düzenlenen ve bir ilk olan "Karabağlar Sanayi Bölgesi Atık Yönetimi ve Kaçak Döküm Sorunları Koordinasyon Toplantısı’na ev sahipliği yaptı.

Toplantıya Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, İzmir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, İzmir Ticaret Odası, İzmir Marangozlar ve Mobilyacılar Odası, İzmir Oto Tamircileri Esnaf ve Sanatkârlar Odası, İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Geri Dönüşüm Kooperatifi ile Karabağlar Belediyesi’nin başkan yardımcıları ve ilgili birimlerinin yetkilileri katıldı.

SAHİPSİZ ATIKLARIN KARABAĞLAR’A GETİRDİĞİ YÜK YILLIK 71 MİLYON TL

Toplantının ana gündemini ilçede kontrolsüz şekilde bırakılan mobilya ve sahipsiz atıklar oluşturdu. Toplantıda, ilçede kontrolsüz şekilde bırakılan ve belediyenin sorumluluk alanı dışında kalan bu atıkların Karabağlar Belediyesi’ne getirdiği yıllık 71 milyon TL ilave maliyet(yük) dikkat çekti. Başkan Kınay, bu tür yetki dışı atıkların hem çevreye hem de belediye kaynaklarına zarar verdiğini, ayrıca belediyenin asli hizmetlerinin kalitesini olumsuz etkilediğini vurguladı.

Karabağlar Belediyesi, toplantıyı uzun vadeli bir planlama süreci kapsamında gerçekleştirdi. Toplantı kapsamında çalışmaları sürdürülen “Karabağlar Belediyesi Atık Yönetim Master Planı’ndan bahseden Kınay bu çalışmaların yalnızca stratejik bir belge olmayacağı; sahada yürütülen uygulamalarla eş zamanlı ve dinamik bir şekilde ilerleyeceği ve uygulamaya dönük olduğunu ifade etti. Toplantıda katılımcılar, toplama ve geri kazanım sistemlerinin güçlendirilmesi, denetim süreçlerinin geliştirilmesi ve vatandaş bilincinin artırılması konularında görüş belirtti.

BAŞKAN KINAY: KARABAĞLAR ÖRNEK OLACAK

Toplantıda konuşan Başkan Helil Kınay, Türkiye’de atık yönetiminin genel bir sorun olduğunu belirterek, bu sorunun tek başına çözülmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

Kınay “Belediyemiz, muhtarlarımız, sektör temsilcilerimiz ve ilgili kamu kurumlarıyla birlikte hareket ederek çözüm üretmek zorundayız. Belediyemiz, toplama sorumluluğu kapsamındaki atıklar için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde çalışıyor. Belediye sorumluluğu dışında kalan sektör atıkları ise Çevre Kanunu’na tabi olduğu için, bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve diğer kurumlarla iş birliği içinde kalıcı çözümler üreteceğiz. Bu konuda kararlıyız” dedi.

Kınay, son olarak atık yönetimi konusunda farkındalık yaratmanın ve ekonomik ile çevresel zararları azaltmanın öncelikli amaç olduğunu belirterek, Karabağlar Belediyesi’nin sürdürülebilir ve kalıcı çözümler üretmeye odaklandığını vurguladı.