Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) en büyük ikinci belediyesi olan Gazimağusa Belediyesi heyeti, belediyecilik uygulamalarını yerinde incelemek üzere Antalya Muratpaşa Belediyesi’ni ziyaret etti.ANTALYA (İGFA) - Heyet, Muratpaşa Belediyesi’nin hayata geçirdiği projeleri, çevre düzenlemelerini, üretim tesisleri ve işletmelerini yerinde inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Gazimağusa Belediyesi Proje Birim Sorumlusu Ali Sarıyel, ziyaretin amacını şu sözlerle anlattı:

“Muratpaşa Belediyesi’ni ziyaretimizin asıl amacı, plajlarla ilgili yapılan uygulamaların yerinde görülmesi, değerlendirilmesi ve bilgi alışverişinde bulunmaktı. Ancak bunun ötesinde park, bahçeler, asfalt ve çevre düzenleme projeleriyle ilgili de temaslarımız olacak. Vatandaşa en iyi hizmeti verebilmek adına yapılan her uygulama yeni fikirlerin doğmasına katkı sağlıyor. Bu nedenle Türkiye’de deneyimleriyle öne çıkan belediyelerle temas halinde olmayı önemsiyoruz.”

Gazimağusa heyeti, ziyaret kapsamında Muratpaşa Belediye Başkanvekili Canan Keleş’i de makamında ziyaret etti.