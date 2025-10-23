Bursa Osmangazi Belediyesi, radikalleşmenin spor yoluyla önlenmesini hedefleyen Erasmus+ Sport kapsamında desteklenen “Stop Radicalization” projesine lokal ortak olarak destek verdi.

BURSA (İGFA) - Romanya, İspanya, Polonya ve Portekiz’den gelen proje ortakları Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ı makamında ziyaret ederek proje hakkında bilgiler verdi.

Kültür Eğitim ve Proje Derneği (KEPDER) tarafından yürütülen Osmangazi Belediyesi’nin lokal ortak olduğu Erasmus+ Sport kapsamında desteklenen “Stop Radicalization” projesinin ulus ötesi toplantısına 21–22 Ekim tarihlerinde Bursa ev sahipliği yaptı. İki gün süren toplantıda Romanya, İspanya, Polonya ve Portekiz ’den gelen proje ortaklarıyla sporda kapsayıcılık, gençlerin sosyal uyumu ve radikalleşmenin önlenmesi konularında deneyimler paylaşıldı.

Radikalleşmenin spor yoluyla önlenmesini hedefleyen “Stop Radicalization” projesi gençlik çalışanları, futbol antrenörleri ve eğitmenlere yönelik interaktif eğitim modülleri ile saha uygulamaları geliştirerek, kapsayıcı, kültürlerarası ve önleyici yaklaşımlar sunuyor. Proje kapsamında Bursa’ya gelen Romanya, İspanya, Polonya ve Portekiz heyetinden Florin Sari, Elisardo Sanchis, José Mário Cachada, Alcídio Jesus, Arturo-José González Ascaso, Marcin Kaszubowski, Iconomescu Teodora Mihaela, Talaghir Laurentiu Gabriel, Manolache Gabriel Marian, Huma Alina, Kültür Eğitim ve Proje Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Kırayoğlu ve Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan, Başkan Erkan Aydın’ı ziyaret ederek 2 gün boyunca devam eden proje hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Romanya, İspanya, Polonya ve Portekiz’den gelen proje ortakları Osmangazi’de bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.