Yeşil alan ve park yapımında başarılı çalışmalar gerçekleştiren Kayseri Melikgazi Belediyesi, ilçeye 5 yeni park daha kazandırıyor.

KAYSERİ (İGFA) - Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Kayabağ Mahallesi, Şirintepe Mahallesi ve 30 Ağustos Bulvarı’nda yapımına başlanan parklar, vatandaşların sosyalleşip bir araya gelebilmeleri, stresten uzaklaşmaları, çocukların neşeli vakit geçirmeleri için ilçeyle buluşuyor.

Melikgazi’ye 6 yılda 300’e yakın park ve devasa yeşil alanlar kazandırdıklarını belirten Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “İlçemizin refah seviyesini artırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. ‘2025 Park ve Bahçeler Yılı Olacak!’ demiştik. Sözümüzü tutuyoruz ve yeni parkları, yeşil alanları vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Melikgazi’ye 6 yılda 300’e yakın park ve devasa yeşil alanlar kazandırdık.

Şu anda Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Kayabağ Mahallesi, Şirintepe Mahallesi ve 30 Ağustos Bulvarı’nda bulunan toplam 5 adet yeni parkımızın yapımına başladık. Her mahallemizin kendi ihtiyaçlarına göre şekillenen parklarımızda spor kompleksi, kamelyalar, banklar, yürüyüş yolu, tenis kortu, futbol ve basketbol sahaları, çocuk oyun grupları, fitness alanı, yeşil alanlar gibi hizmetler yer alabiliyor. Hızlı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Yeni parklarımızın şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İlçemizin her mahallesini güzelliklerle donatmaya devam edeceğiz.” dedi.