İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri bir buzağıyı düştüğü su kuyusundan çıkarmak için gece yoğun bir mesai harcadı. Buzağı, 15 metre derinliğindeki kuyudan iki saatlik operasyonla başarılı şekilde kurtarıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, dün gece Bayındır Pınarlı Mahallesi Uzunkır Sokak'tan gelen bir ihbarı değerlendirdi.

Evin hemen yanında hayvan damı olarak kullanılan alanın bahçe kısmında açık bırakılan su kuyusuna buzağı düştüğü ihbarı üzerine olay yerine Bayındır İtfaiye Grubu'ndan arazöz ve Çaybaşı Grubu'ndan kurtarma aracı gönderildi.

Olay yerine gelen ekipler, 15 metre derinliğinde olduğunu belirledikleri kuyuya inerek buzağıyı kurtarmak için yoğun bir mesai harcadı.

Kuyu içine özel ekipmanla inen ekipler hayvanı kurtarma sapanları ile sabitledi.

Uzun uğraşların ardından bulunduğu yerden başarılı şekilde çıkarılan buzağının sahipleri büyük sevinç yaşadı.