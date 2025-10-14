İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi, sporseverlere modern bir tesis daha kazandırdı. Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın öncülüğünde açılan “Padel Empire Sports Club”, ilçeye hem spor, hem de sosyal yaşamda yeni bir nefes getirdi.Erkan ÇAKILLI / İZMİR (İGFA) - İzmir’in Güzelbahçe ilçesi, spora ve sağlıklı yaşama değer katan önemli bir yatırıma kavuştu.

Güzelbahçe Belediyesi’nin destekleriyle hayata geçirilen Padel Empire Sports Club, düzenlenen görkemli törenle hizmete açıldı. Açılışa Belediye Başkanı Mustafa Günay, sporcular, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçenin sosyal yaşamına da katkı sağlayacak olan tesis, gençlerin ve çocukların sporla buluşması için önemli bir merkez olacak.

Açılış törenine katılan Şavkar Cimnastik Spor Kulübü sporcuları, hazırladıkları kısa gösteriyle davetlilere renkli anlar yaşattı.

BAŞKAN GÜNAY: “SPOR, YAŞAMIN BİR PARÇASI OLMALI”

Açılışta konuşan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, sporun birleştirici gücüne dikkat çekerek, “Güzelbahçe’ye değer katacak her yatırım bizim için kıymetlidir. Sporu sadece profesyonel bir alan olarak değil, yaşam biçimi olarak görüyoruz. Padel Empire gibi tesisler, hem gençlerimizi spora teşvik edecek hem de ilçemizi daha sağlıklı bir yaşamın merkezi haline getirecek" dedi.

Güzelbahçeliler, spor alanında yapılan bu yatırımı memnuniyetle karşılarken, Başkan Günay’a teşekkür etti