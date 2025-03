İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi, ilçede yaşayan 300 aileye bayram sürprizi yaprak evlerine et, tatlı ve alışveriş kartı dağıttı.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi, Ramazan Bayramı nedeniyle Güzelbahçe’de yaşayan ihtiyaç sahibi 300 ailenin evlerine giderek 1 kilo et, 1 kilo tatlı ve 1000 TL’lik hediye kartı dağıttı.

Güzelbahçe’de bayramları bayram tadında yaşamaları için ihtiyaç sahibi ailelere destek oldukları söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, bayramın arifesinde Güzelbahçe’de yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlerini ziyaret ettiklerini belirtti.

Ekiplerin Güzelbahçe’de kapı kapı kimin neye ihtiyacı var kimin ne isteği var bildiklerini ifade eden Başkan Günay, "Bu bayram evlerinde tatlı bir bayram geçirmeleri için baklava, et ve alışveriş kartıdağıttık.Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde yerine getiriyoruz. Bu ramazanda 300 kilo et, 300 kilo baklava ve 1000 TL tutarında da alışveriş çeki dağıttık.Belki çok büyük bir destek değil ama bu ihtiyacı karşılamayacak ailelerde var. O yüzden bizlerde vatandaşımıza bayram öncesi bir sürpriz yapmak istedik. Desteklerimiz her zaman devam edecek. Sosyal belediyeciliğin en iyisini sergilemeye devam edeceğiz. Hiç kimseyi rencide etmeden, veren elin alan eli görmediği bir köprü olacağız. Bizler belediye olarak destek olduğumuz gibi hayır sever her kesi de katkı sunmaya bekliyoruz. Şeker tadında bir bayram olması dileğiyle herkese iyi bayramlar diliyoruz “ diye konuştu.